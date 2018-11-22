Роскомнадзор отчитался о победе над сообществами зацеперов в соцсетях

Пропагандистская активность онлайн-сообществ зацеперов в соцсетях сведена к нулю. С таким заявлением 22 ноября выступил Роскомнадзор.

Как сообщает регулятор, с 2016 года из социальных сетей было удалено 330 групп, в которых подростков призывали вступить в ряды зацеперов. Еще из 387 сообществ были удалены некоторые записи. Мониторят в Роскомнадзоре и появление новых пабликов. Так, утверждает ведомство, на их выявление уходит до трех дней. «За это время сообщества не успевают привлечь сколько-нибудь значимую аудиторию», – убеждены в Роскомнадзоре.

В центральном регионе России, по данным регулятора, с 2016 года от зацепинга погибли 16 человек. В 2018 – три. На Северо-Западе, увы, такие смертельные случаи тоже нередки. Так, в июле этого года тело 14-летнего петербургского подростка снимали с крыши электрички на Балтийском вокзале.