Смольный снова зачистил Апраксин двор от нелегальной торговли. Снесено 23 павильона

Комитет по контролю за имуществом провел рейд против незаконной торговли в Апраксином дворе. Как рассказали "Фонтанке" в ведомстве 22 ноября, было снесено порядка 23 точек – пристроенных к торговым павильонам и отдельно стоящих прилавков.

Апраксин двор расположен на территории, ограниченной улицами Садовой, Ломоносова, набережной реки Фонтанки и Апраксиным переулком. Он является памятником архитектуры регионального значения. Ранее преобразованием рынка занималось ООО «Главстрой-СПб» Олега Дерипаски, но Смольный прекратил с ним сотрудничество.

Новым партнером города летом 2018 года стал концерн «Питер». Входящая в его состав «Инвестиционно-строительная компания Апраксин двор» в 2018 году обещала приступить к реконструкции комплекса и в течение семи лет вложить в него 5,1 млрд рублей.