Фармпроизводитель "Биокад" рассчитывает на 30% увеличить выручку в 2018 году

Фармпроизводитель "Биокад" рассчитывает увеличить выручку в 2018 году до 20 млрд рублей, об этом рассказал в ходе пресс-конференции 22 ноября глава компании Дмитрий Морозов, сообщает корреспондент "Фонтанки".

По его словам, рост к прошлому году составит 30% за счёт вывода новой продукции (компания начала поставки препаратов от рассеянного склероза) и увеличения поставок лекарств для лечения онкологии. Зарубежные поставки, по прогнозам компании, составят в 2018 году 30 млн долларов. В следующем году "Биокад" намерен начать выпускать препарат для лечения меланомы, а также планирует зарегистрировать лекарство от псориаза и болезни Бехтерева. Также в 2019 году завершится строительство новой производственной площадки в Петербурге.

По словам Дмитрия Морозова, компания будет усиливать присутствие на международных рынках. Сейчас "Биокад" строит предприятие в финском Турку, а также выпускает на партнёрском предприятии лекарства в Марокко.

Трансфер технологии идет в Шри-Ланке и может быть также запущен в Мексике. К середине следующего года компания определится с моделью работы в Китае. Вероятнее всего, это будет совместное предприятие с китайским партнёром, где будет выпускаться 4 препарата от онкологических заболеваний и 2 от аутоиммунных. Сроки и размер инвестиций будут зависеть от того, какое разрешение выдаст местный регулятор.

Напомним, 16 ноября Владимир Путин решил заехать в петербургскую аптеку после совещания по проблемам лекарственного обеспечения, которое проходило на заводе «Герофарм».