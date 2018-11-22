Порошенко назначил Марчука представителем Украины в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Об этом 22 ноября сообщила в Facebook первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

До этого Марчук работал в подгруппе по безопасности этой структуры.

"Евгений Кириллович все эти тяжелые годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины", – написала Геращенко.

Ранее представителем Украины в ней был экс-президент страны Леонид Кучма. Временно после него Украину на переговорах представлял Руслан Демченко.

Евгений Марчук – генерал армии, кандидат юридических наук и шестой премьер-министр Украины (6 марта 1995 – 27 мая 1996 года).