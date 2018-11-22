Андрей Муров переизбран председателем правления ФСК ЕЭС

Акционеры ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном собрании избрали председателя правления. Им снова стал Андрей Муров.

Информация о результатах заочного голосования опубликована на сайте раскрытия корпоративной информации 22 ноября, само собрание прошло 19 числа.

Андрей Муров был впервые избран председателем правления «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» осенью 2013 года. До этого 7 лет возглавлял аэропорт Пулково, работал в ОАО «Холдинг МРСК», а также заместителем председателя правления ФСК ЕЭС.

ФСК ЕЭС на 80,13% находится в собственности ПАО «Россети», у миноритариев – 19,28%, у Росимущества – 0,59%. Основная деятельность — управление Единой национальной общероссийской электрической сетью, услуги субъектам оптового рынка по передаче электроэнергии и подключению к сетям, поддержание их в надлежащем состоянии и инвестиционная деятельность. С 2012 года инфраструктура компании пополнилась 56 подстанциями, общее их число достигло 947, а совокупная трансформаторная мощность — 347,3 тысячи МВА. Протяженность линий электропередач за это же время увеличилась на 12 тысяч км, сейчас она составляет 143,6 тысячи км.

Ценные бумаги ФСК ЕЭС включены в 1-й уровень котировального списка Московской биржи. Порядка 13% акционеров компании – зарубежные инвесторы.Уровень долговой нагрузки находится на низком уровне – соотношение общий долг/EBIDTA составляет 2, при приемлемом (с точки зрения кредитных аналитиков) уровне – 3.