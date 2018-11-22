Независимый топливный союз заявил о возможном закрытии большинства российских АЗС и росте цен

Участники рынка предупреждают, что продолжающийся рост акцизов и повышение оптовых цен на топливо при «заморозке» розничных расценок приведут к драматическим изменениям на рынке.

Почти 60% заправок в России могут закрыться в ближайшее время. Оставшиеся АЗС крупных сетей смогут удовлетворить спрос 20 миллионов автомобилей, тогда как российский автопарк вырос до 50 миллионов. Эта ситуация подтолкнет к дальнейшему росту цен. Об этом, как 22 ноября сообщает сайт Autonews.ru, рассказали представители Независимого топливного союза.

В союзе также посетовали на то, что у независимых игроков не получается купить топливо на бирже в Петербурге, так как в стране сложилась ситуация, при которой нефтяные компании покупают бензин сами у себя и продают на принадлежащих им же АЗС. НТС считает, что оптовики занимаются ограничением объемов для независимых заправок, фактически делая их работу нерентабельной.

По подсчетам союза, наценка на литр топлива должна составлять не менее 3 рублей, чтобы не работать в убыток. «Мы готовы продавать бензин и за 30 рублей за литр, но дайте нормальную маржинальность, больше 3 руб. за литр <...> Чтобы мы могли работать в ноль, наценка должна быть 8-9%», – заявил глава аналитического центра НТС Григорий Баженов.

В НТС предложили целый ряд мер для стабилизации ситуации. В частности, независимые игроки хотят отменить запланированный на следующий год рост акцизов на топливо, начать либерализацию цен, провести демонополизацию отрасли, а также обязать крупные нефтяные компании продавать весь объем нефтепродуктов на бирже.

В октябре российские власти достигли договоренности с крупными игроками о заморозке стоимости бензина, руководствуясь мировыми ценами на нефть. С тех пор мировые цены на нефть опустились, что сделало более выгодной продажу бензина на российском рынке. Зампред правительства РФ Дмитрий Козак заверил, что с учётом инфляции и повышения НДС стоимость топлива останется неизменной до конца марта 2019 года. Однако на биржу требования по заморозке оптовых цен не распространяются. Ранее игроки сообщали «Фонтанке», что нефтяные компании склонны трактовать понятие мелкого опта по-разному и иногда отказывают независимым компаниям в продаже горючего по замороженным ценам, ссылаясь на его дефицит, что привело к росту биржевых расценок. По информации СМИ, «Роснефть» перестала продавать бензин на бирже.