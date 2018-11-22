Прокуратура Петербурга заплатит 150 000 рублей судебных издержек после незаконной блокировки сайтов о криптовалютах

Октябрьский районный суд Петербурга накануне постановил взыскать с городской прокуратуры 150 000 рублей судебных издержек в пользу владельца сайта bitcoininfo.ru Николая Тонкошкурова. Об этом 22 ноября сообщает «Центр цифровых прав», юристы которого представляли интересы криптовалютчика в суде.

«Мы взыскали с прокуратуры Санкт-Петербурга 150 000 рублей судебных издержек. Подобное произошло впервые в российской практике, когда надзорный орган наказывают рублем за злоупотребление полномочиями. Указанное определение суда представляет из себя значимый кейс для формирования дальнейшей практики, так как теперь прокуроры подумают дважды, перед тем как подавать непродуманные и ничем не обоснованные иски, которые несут существенный ущерб как всему российскому интернет-бизнесу, так и обычным пользователям», – сказано на facebook-странице «Центра цифровых прав».

В 2016 году Выборгский суд Петербурга по требованию прокуратуры постановил заблокировать сайт bitcoininfo.ru, поскольку информация о токенах «способствует росту теневой экономики в стране и подрывает конституционный строй и авторитет России». Владельца ресурса Тонкошкурова к делу не привлекали, что стало основанием для оспаривания решения в Верховном суде России, т.к. Санкт-Петербургский городской суд не стал рассматривать заявление хозяина криптовалютного ресурса.

Параллельно летом 2017 года по требованию прокуратуры были заблокированы разом 40 виртуальных обменников криптовалют, несмотря на отсутствие законодательного запрета цифровых денег и операций с ними. В феврале 2018 года решение было отменено городским судом Петербурга как «незаконное».

В апреле Верховный суд удовлетворил жалобу владельца сайта bitcoininfo.ru Николая Тонкошкурова и запретил блокировать такие ресурсы без участия в судебном процессе их владельцев.

Сами криптовалюты и их владельцы переживают не лучшие времена. Майнеры биткоина прекращают работу из-за падения курса криптовалюты.

Законопроект о регулировании рынка криптовалют, о котором сообщалось в начале года, до сих пор не принят. Первое чтение документа состоялось ещё в мае.

Сами криптовалютчики пытаются получить легальный статус как «самозанятые».