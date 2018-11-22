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Происшествия
22.11.2018 12:43
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Обрушение в Новой Москве произошло при строительстве торгового центра

По уточненным данным, обрушение в Москве у станции метро «Саларьево» не связано с объектами метрополитена. Об этом «Фонтанке» сообщили в подземке.

По данным РИА Новости, ЧП случилось на площадке строящегося торгового центра «Саларьево». На рабочих упала огромная труба. Пострадали три человека, один из них, по неподтвержденным официально сведениям, погиб. 

Обстоятельства происшествия выясняются.

Торговый комплекс в Новой Москве планируется закончить в будущем году. Его общая площадь составит 220 тысяч квадратных метров.

 

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