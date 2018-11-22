Госдума РФ одобрила законопроект о безвизовом въезде в Россию болельщиков Евро-2020

Законопроект о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020 в Россию 22 ноября прошел первое чтение в Госдуме ФС РФ, сообщает сайт нижней палаты российского парламента.

UEFA Евро-2020 пройдет в 13 странах Европы. В России матчи состоятся в Санкт-Петербурге, Северная столица проведет встречи команд одной из групп финальной части турнира и один из четвертьфиналов.

В составе российской заявочной книги на проведение Евро-2020 в адрес UEFA был предоставлен ряд гарантий правительства РФ. Пакет одобренных документов направлен на создание правовых основ для комплексной реализации этих гарантий и обеспечения проведения в России матчей UEFA Евро-2020.

Как отмечается в пояснительной записке к первому проекту, проведение матчей UEFA Евро-2020 в Санкт-Петербурге — это возможность дальнейшего и эффективного использования инфраструктуры чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года: вся необходимая инфраструктура, включая главный объект турнира — стадион «Санкт-Петербург», а также операционные наработки и планы, которые появились в Санкт-Петербурге в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, будут полностью востребованы при проведении UEFA Евро-2020.

«Никаких дополнительных капитальных вложений в инфраструктуру не потребуется», — говорится в документе. Предвидятся только операционные расходы, связанные непосредственно с организацией матча и фан-зон.

Законопроектом предусматриваются въезд в Россию зрителей UEFA Евро-2020 без оформления виз по действительным документам, удостоверяющим личность, въезд волонтеров UEFA – на основании обыкновенных гуманитарных виз.

Закрепляются права UEFA, как организатора спортивного соревнования, устанавливать обязательные правила реализации и использования входных билетов на матчи UEFA Евро-2020.

Предусматривается также государственное регулирование стоимости гостиничного обслуживания в связи с проведением мероприятий UEFA Евро-2020.

Напомним, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил пять тренировочных площадок для команд – участниц чемпионата Европы 2020 года в Петербурге. Как сообщает пресс-служба аппарата вице-губернатора Владимира Кириллова, все эти объекты в настоящее время являются действующими, на них проводятся тренировочные занятия и спортивные соревнования.