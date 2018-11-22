Построй свой город: получит ли ИТМО самый современный кампус в мире

В Петербурге, в университете ИТМО, выставлены работы участников конкурса на архитектурно-планировочное решение будущего «ИТМО Хайпарк». Новый кампус университета на 29-м километре Киевского шоссе, в центре города Южный, может походить на английскую провинцию, Васильевский остров в миниатюре или средневековый город, построенный посредством современных технологий.

MVRDV (Нидерланды)/предоставлено Университетом ИТМО

Согласно концепции, в новом кампусе будут совмещены учебные корпуса, лаборатории, жилье для студентов и кластер «умных» производств. Успешные работы студентов по замыслу должны немедленно попадать в руки технологических компаний или сами превращаться в стартапы. Такая практика очень хорошо прижилась в США, где образцовым примером вуза, производящего инновации практически во всех сферах, можно назвать MIT (Массачусетский технологический университет). Европа и Азия стремительно догоняют. В России разрыв между большим количеством изобретений и их очень скромным внедрением в массовое производство давно выглядит драматически. Тем более амбициозной кажется задача наконец его преодолеть.

С точки зрения градостроительства словосочетание «экономика знаний» можно понимать буквально как физическое приближение бизнеса к науке. Задача – не только расположить учебные и производственные корпуса рядом, но и создать атмосферу, располагающую к непринужденному общению. Классики современной урбанистики неоднократно замечали, что люди с большей вероятностью поделятся друг с другом свежей идеей за чашкой кофе или поеданием сэндвича, чем в ходе обязательного совещания. Можно спорить о том, насколько безоговорочно они правы, – ведь в Силиконовой долине все ездят на машинах и живут в частных домах, от чего инновации нисколько не страдают. Скорее верно сказать, что при прочих равных насыщенная среда, предполагающая большое количество случайных социальных контактов, будет преимуществом для подобного проекта.

У «ИТМО Хайпарк», который будет пригородным кампусом, в России есть предшественники. Это «Сколково» под Москвой и «Иннополис» под Казанью. В «Иннополисе» архитектура вполне скучная, да к тому же еще и построена с обычными русскими огрехами вроде грубо облицованных фасадов. В «Сколково» работали, наряду с москвичами, очень известные архитекторы из Европы – Рем Колхас, Стефано Боэри, Дэвид Аджайе, Жак Герцог и Пьер де Мерон. Однако ни в том, ни в другом случае университетская среда не напоминает городскую в прямом смысле слова. Жизнь там не кипит, а размеренно течет, людно бывает только по особым случаям. В лучшем случае она напоминает уклад университетского городка советского типа.

ИТМО важно это преодолеть, как для сохранения своей привычки жителя мегаполиса, так и для успеха всего мероприятия. Справедливости ради надо сказать, что удавалось это до сих пор в мире мало кому. Дело в том, что обаяние людных городов, будь то Прага, Рим или Нью-Йорк, происходит от невероятной сложности их структуры. Даже если у них и был единый замысел, то огромную роль в его реализации все равно всегда играли не подконтрольные воле одного человека обстоятельства. Экономические спады и падения, привычки людей, стихийные бедствия, победы и поражения в войнах. Можно сказать, что сама жизнь приспосабливала их для себя. Когда же современный архитектор пытается их воспроизвести, хотя бы и в миниатюре, он берется фактически сымитировать всю сложность процесса их становления. Неудивительно, что провалов в этом деле куда больше, чем успехов, и многие амбициозные замыслы, вроде корейского Сонгдо, превращаются в малолюдную футуристическую декорацию.

На конкурс на «ИТМО Хайпарк» представлено четыре проекта. Меньше всего внимания, пожалуй, заслуживает работа австрийского бюро латиноамериканского происхождения BUSarchitektur. Оно известно победой в конкурсе и последующей реализацией мастер-плана для кампуса Венского экономического университета. Здания там стоят вдоль дороги, текущей посреди парка на манер реки. Проход по ней руководитель команды Лаура Шпинадель сравнивает с экзистенциальным путешествием. В петербургском проекте лирические ассоциации заняли место более важное, чем простые прагматические задачи, в результате мы получили три более или менее случайно разбросанных по участку пятна застройки, плохо связанные друг с другом и миром вокруг. Аннотация к проекту объясняет такое странное решение философией космизма, но едва ли это может служить оправданием очевидным ошибкам.

Allies and Morrison, шестое по размеру бюро в Великобритании, занимается гуманистическим планированием территорий как наукой. Они точно знают, как расположить дорожки, парковки и дома для того, чтобы людям было комфортно. Такой подход – родом из 1970-х годов. Его неоспоримое достоинство в том, что он хорошо опробован. В качестве гарантированного результата получится нечто, напоминающее преисполненный чувства собственного достоинства провинциальный город в Англии. И тут уже вопрос вкуса – кто-то находит в скуке достоинства, другим она претит. Очевидный минус проекта – в монотонном, хотя и очень добротном облике самих зданий университета.

Российско-швейцарское бюро КОСМОС нашло изящное и довольно универсальное решение. Архитекторы модернизировали традиционную для Петербурга сетку улиц. Кварталы значительно меньше, чем, скажем, на Васильевском острове, но принцип сохранен: фасады по периметру, дворы по центру. Находка КОСМОСа состоит в том, что жилая, образовательная и производственная функции не распределены строго между кварталами, а смешиваются в части из них. Таким образом, это действительно становится похоже на Петербург, где редко встретишь только жилой или только офисный квартал. Архитектура при этом сочетает классику и минимализм: лаконичные прозрачные фасады сменяются деревянным с большой аркой по центру. Здесь отчасти и тонкое место проекта: пока есть только образы, и от того, насколько хорошо они на будущих стадиях будут переработаны в принципы проектирования зданий в квартале, зависит, насколько решение сможет быть удачным. Другой риск – монотонность, которая посреди поля может восприниматься совсем не так романтично, как в Коломне.

Наконец, самый знаменитый участник конкурса – голландское бюро MVRDV единственное сделало проект, который имеет шансы стать прецедентом в контексте современного градостроительства. Они сначала представили себе, что разные функции кампуса и разные типы зданий равномерно распределены по его территории. А потом все собираются в центре в некую как бы случайную композицию. Получается до сих пор не встречавшееся в таком масштабе сочетание. С одной стороны – вроде хаотичный средневековый город с очень небольшими расстояниями между домами. С другой – конструктор, где всегда в зависимости от потребностей времени можно добавить нужное или убрать ненужное. Технологичность не только не мешает разнообразию, но и помогает создавать его.

MVRDV отвечают на один из самых интересных вопросов градостроительства. За последние сто лет человечество получило возможность делать здания почти любой формы, но не выработало принципа, позволявшего бы объединять много таких сложных построек в единую структуру. Чаще всего неизбежным побочным эффектом от нерегулярности форм были пустоты. Проект MVRDV так блестяще мастерски сделан, что критиковать его можно только с глобальных позиций, говоря о том, нужен ли в принципе архитектуре и нашей цивилизации прогресс. Практические плюсы концепции в том, что она почти гарантированно обеспечит эффект тесных социальных связей внутри кампуса, а заодно привлечет к нему внимание всего мира.

Разумные опасения может вызывать сложность реализации проекта в российских условиях. Правда, MVRDV экспериментируют хоть и резко, но по-голландски прагматично. Всякая непривычная форма подразумевает понятное технологичное решение, так что героями скандалов с многократным превышением смет MVRDV не становились ни разу.

Отважится ИТМО на эксперимент или пойдет более консервативным путем, мы узнаем в течение ближайших дней. Какой бы проект ни выбрали для реализации, самое главное – довести его до конца без серьезных искажений. Именно в этом, в конце концов, и будет состоять главное достоинство любого принятого решения.

Мария Элькина, специально для «Фонтанки.ру»