800 финских компаний разрешат сотрудникам привести на работу своих детей

В пятницу, 23 ноября, в Финляндии проведут акцию «На работу с ребёнком», призванную показать детям, чем занимаются их родители.

Как сообщил детский омбудсмен Туомас Курттила, 800 компаний объявили об участии в акции, приуроченной к Неделе прав ребёнка, пишет Karjalainen. Своих отпрысков на рабочее место смогут взять в том числе сотрудники госучреждений, министерств и муниципальных администраций. Привести чадо можно на несколько часов или на целый день.

«Кажется, что акция «С ребенком на работу» прижилась на Неделе прав ребёнка. Такой день сближает членов семьи и дарит им общий опыт. Мы благодарим всех работодателей, принимающих участие в акции», – сказал Курттила.

Это не единственная акция 23 ноября. В пятницу в Финляндии противники чрезмерной культуры потребления, которую несёт с собой день распродаж «Чёрная пятница», устроят День без покупок.