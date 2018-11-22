В заказе и организации поджога РИА ФАН и НТВ в Петербурге обвинили журналистов

Полиция уверена, что раскрыла нападения на редакции НТВ и «Федерального агентства новостей» в Петербурге. Их вероятным заказчиком считается 53-летний журналист Вадим Лифшиц.

Как передает корреспондент «Фонтанки», Лифшица утром 22 ноября доставили под конвоем в Приморский суд Петербурга. Следователь попросил отправить его под арест до 9 января по делу о поджоге редакции ФАН в бизнес-центре «Ильич» на Белоостровской улице. Он квалифицирован по статье 213 УК «Хулиганство группой лиц».

По версии следствия, Лифшиц в августе 2018 года вступил в преступный сговор с еще одним журналистом, учредителем интернет-газеты «Вкризис.ру» Аркадием Орловым о совершении акции в отношении ФАН. Их знакомый Игорь Васильев нашел двух исполнителей – 36-летнего Василия Кирсанова и неустановленного мужчину, подвез их в ночь на 9 октября на Белоостровскую. Кирсанов разбил камнем окно первого этажа, вылил бензин и бросил охотничью спичку. За исполнение Орлов выплатил им 25 тысяч рублей.

Вадим Лифшиц признал вину, но от показаний на вероятных соучастников отказался. Против ареста он возражал. Приморский суд заключил обвиняемого под стражу.

Из оглашенных в суде материалов дела следует, что Василий Кирсанов также признался в поджоге редакции НТВ в Петроградском районе. Заказчиком тоже считается Лифшиц.

Вадиму Лифшицу 53 года. Выпускник Ленинградского филиала Московского полиграфического института по специальности «журналистика». В конце 1980-х примкнул к «Демократическому союзу» – первой политической силе после КПСС, известной по Валерии Новодворской. После раскола ленинградской ячейки в 1989-м из нее вышли умеренные члены. «Новый координационный совет петербургской организации Демсоюза почти полностью состоит из радикалов», – писал Лифшиц, имея в виду и себя.

С августа 1991 года он работал в газете «Невское время». С 1994-го стал сопредседателем Санкт-Петербургской организации Социал-демократической партии России.

В 1999 году Лившиц выступил соучредителем Бюро журналистских расследований, оно ликвидировано в 2012-м. По настоящее время входит в список экспертов Центра военно-политических исследований.