В Калининграде главврача роддома, где умер младенец, выпустили из СИЗО под домашний арест

В Калининграде областной суд смягчил меру пресечения теперь уже бывшей и. о. главврача роддома № 4 Елене Белой. С просьбой перевести ее из изолятора под домашний арест выступила прокуратура.

Как сообщает 22 ноября издание «Новый Калининград», медику запретили общаться с потерпевшей и свидетелями, пользоваться Интернетом и т.д. На заседании суда стало известно, что по меньшей мере четверо сотрудников роддома письменно просили оградить от них Елену Белую: по утверждению подчиненных, в день смерти новорожденного начальница требовала от них «незаконных действий». Сама фигурантка считает, что подчиненные могли дать против нее показания «из-за личной неприязни».

«Я достаточно требовательный руководитель. Возможно, это не совсем нравится коллективу», — сообщила Белая.

27-летняя гражданка Узбекистана, мама умершего ребенка, в процессе участия не принимала — она пришла в суд только на оглашение постановления.

Елене Белой вменяют две статьи: превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия, и злоупотребление полномочиями. По версии следствия, и.о. главврача дала медперсоналу указания «принять все возможные меры, чтобы ребенок не выжил», в частности, приказала им не применять дорогостоящее лекарство. Кроме того, утверждают в СК, начальница потребовала от акушерки исправить историю родов, указав, что младенец родился мертвым. Якобы медик не хотела портить статистику.

Дело Елены Белой вызвало резонанс. Так, например, против ареста выступили известный российский врач Леонид Рошаль и калининградская врачебная палата. О смягчении меры пресечения просил и губернатор области Антон Алиханов. Якобы ребенок родился недоношенным, в тяжелом состоянии, и его гибель не связана с действиями медиков.