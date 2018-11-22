Онлайн-конференция с Ларри Уильямсом

Ларри Уильямс/Фото предоставлено пресс-службой АО «Открытие Брокер»»

«Открытие Брокер» и финансовый трейдер Ларри Уильямс – приглашают вас принять участие в онлайн-конференции «Трейдинг в России и США: разбор полётов», которая состоится 24 ноября.

Ларри Уильямс – один из самых известных профессиональных трейдеров в мире. Автор бестселлеров о собственной методике работы на срочном рынке, ведущий семинаров и тренингов. Победитель мирового чемпионата по торговле фьючерсами Robbins World Cup, получивший за год более 11 376% прибыли.

Кому будет интересна онлайн-конференция с Ларри Уильямсом?

– Всем, кто держит деньги в банке, но недоволен процентом по вкладам.

– Активным трейдерам, которые хотят узнать новые торговые стратегии.

– Инвесторам, желающим получить перспективные идеи на финансовых рынках.

5 причин, почему вам следует стать участником онлайн-конференции с Ларри Уильямсом:

1) Удобный формат. Для участия в мероприятии достаточно перейти на специальную страницу с компьютера или смартфона.

2) Тет-а-тет с известным трейдером. Форма обратной связи позволит вам задать интересующие вопросы и получить исчерпывающие ответы.

3) Запись мероприятия. На случай, если у вас не получится быть «в сети» 24 ноября или вы захотите пересмотреть онлайн-конференцию, «Открытие Брокер» пришлёт ссылку на видео всем зарегистрированным участникам по окончании эфира.

4) Знания, полученные от Ларри, помогут вам лучше разбираться в экономических событиях и эффективнее распоряжаться личным бюджетом.

5) Доступность. За завтрак с Уорреном Баффеттом – ещё одной легендой фондового рынка – инвесторы готовы платить несколько миллионов долларов. У вас же есть возможность пообщаться с Ларри Уильямсом по доступной цене.

Для участия в онлайн-конференции нужно зарегистрироваться на специальной странице на сайте «Открытие Брокер» и оплатить участие. Ларри Уильямс будет ждать вас в эфире 24 ноября в 11:00. До встречи!

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