При обрушении на стройке метро в Москве пострадали рабочие, есть информация о погибшем

Три человека пострадали при обрушении около московской станции метро «Саларьево». ЧП произошло по адресу: Проектируемый проезд, 907, утром 22 ноября. Трое рабочих оказались под завалами, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на экстренные службы.

По версии «МК», на мужчин упала труба. Один из строителей погиб. Еще одному оторвало ногу.

Расширение Сокольнической линии столичного метро, где произошла нештатная ситуация, началось в феврале 2018 года. Планируется, что в начале 2019-го московская подземка прирастет четырьмя новыми станциями на этом направлении.