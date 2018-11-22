Роспотребнадзор предупредил о риске обмана в «черную пятницу»

Покупатели нередко становятся жертвами недобросовестных продавцов, которые не в полной мере доводят до покупателей условия маркетинговой акции «черная пятница», предупреждает граждан страны пресс-служба Роспотребнадзора 22 ноября.

«Последние несколько лет на российском рынке товаров и услуг каждый конец ноября проходит маркетинговая акция "черная пятница". Это событие всегда ознаменовано проведением многочисленных скидочных акций и распродаж различными торговыми организациями. Все это вызывает высокий потребительский интерес, и в суматохе многие покупатели становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, которые не в полной мере доводят до сведения покупателя условия проводимых акций», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что «покупатель имеет право в доступной форме получить информацию о товарах и условиях их продажи в рамках проводимой магазином "скидочной" акции. Продавец обязан четко сформулировать условия и цену приобретения товара по акции».

«Кроме того, часто условия приобретения потребителем какого-либо товара предусматривает предоставление скидок на последующие покупки. Подобные условия оформляются дисконтной картой. Соответственно условия ее использования в будущем становятся существенными условиями договора купли/продажи заключенного ранее. Эти условия должны четко давать представление потребителю, когда и при каких условиях можно этой картой пользоваться», – говорится в сообщении.

Роспотребнадзор ещё раз напоминает о том, что любой товар, приобретённый по акции, подлежит возврату.

«Покупателю также важно знать, что любой товар, приобретённый по акции, подлежит возврату и обмену, в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары», – говорится в сообщении.

Если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей» потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что если у товара, приобретенного по скидке, обнаружен недостаток, то покупатель имеет право требовать «замены на товар этой же марки (модели); замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены; уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков купленного товара; расторжения договор купли-продажи с возвратом денежных средств».

"Ситуация остается на постоянном контроле Роспотребнадзора", – добавили в ведомстве.

Кроме того, там напомнили: "с обращениями и жалобами потребитель может обратиться в Управление Роспотребнадзора по субъекту Российской Федерации или заполнить форму обращения на официальном сайте Роспотребнадзора http://rospotrebnadzor.ru/".