Ространснадзор не нашел вины «Аэрофлота» в гибели мужчины на взлетно-посадочной полосе Шереметьево

Сбитый боингом гражданин Армении погиб не по вине пилота компании «Аэрофлот», уверен глава Ространснадзора Виктор Басаргин. Авиаперевозчик, по его мнению, последний в списке причастных.

Слова Басаргина 22 ноября приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА Новости. По его мнению, пилоты не виноваты в гибели молодого человека. Он добавил, что если выстроить в ряд всех «участников, то как раз самая меньшая вероятность – это то, что виноват в этом «Аэрофлот».

Ространснадзор и прокуратура проводят проверку после того, как выбежавшего на взлетно-посадочную полосу мужчину сбило стойкой шасси. Также возбуждено уголовное дело. По версии следствия, Москву пассажир проезжал транзитом из Мадрида. Его должны были стыковочным рейсом отправить в Армению, однако он сбежал во время посадки в перронный автобус. Останки по полосе разбросало на несколько метров. Экипаж самолета сперва сообщил о вероятном столкновении с животным, лайнер отправился в Афины. После приземления на фюзеляже были зафиксированы повреждения, самолет временно не выполняет полеты.