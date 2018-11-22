СМИ называют преемника умершего главы ГРУ

Исполняющим обязанности начальника Главного управления (ГУ) Генерального штаба назначен вице-адмирал Игорь Костюков.

Об этом 22 ноября сообщает РБК со ссылкой на собственные источники, близкие к Министерству обороны РФ. Костюков занимал должность первого заместителя умершего накануне начальника ГУ Генштаба Игоря Коробова.

«Костюков исполнял обязанности на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова. Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент», — рассказал собеседник, близкий к руководству Генштаба.

​Другой близкий к центральному аппарату Минобороны источник РБК подтвердил это и сообщил, что Костюков считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы ведомства.

Информация в открытых источниках о возможно новом начальнике ГРУ достаточно скудна. Известно, что родился он 21 февраля 1961 года. Получил военно-морское образование. Позднее окончил Военно-дипломатическую академию (ныне — Военная академия Министерства обороны Российской Федерации). По окончании академии служил в Главном разведывательном управлении (позднее — Главное управление) Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ГШ ВС РФ). Стал первым заместителем начальника Главного управления ГШ ВС РФ. Являясь одним из руководителей российской военной разведки, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике против международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Указом президента Российской Федерации («закрытым») в 2017 году за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вице-адмиралу Костюкову Игорю Олеговичу присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». 29 декабря 2016 года включён в санкционный список США в связи с «действиями по подрыву демократии в США». 20 сентября 2018 года включён в санкционный список США за вмешательство в американские выборы 2016 года.

В ночь на 22 ноября стало известно о том, что начальник Главного (разведывательного) управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Игорь Коробов умер от тяжелой болезни.