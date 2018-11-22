Накопительную часть пенсий россиян заморозили до 2021 года

Государственная дума РФ на пленарном заседании 22 ноября приняла решение о продлении заморозки накопительной части пенсии еще на год.

Шесть процентов от зарплат граждан страны пойдут на выплаты нынешним пенсионерам. Нововведение коснется всех россиян моложе 1967 года рождения, подавших заявление о формировании накопительной пенсии в Пенсионный фонд.

Депутаты в октябре в первом чтении одобрили законопроект о новой «заморозке». С инициативой о ее продлении ранее выступило правительство.

Напомним, что «заморозку» заложили и в проект бюджета России на 2017–2019 годы. В сентябре глава Министерства труда Максим Топилин предупреждал, что пенсионные накопления, возможно, придется «заморозить» до 2021 года, несмотря на то, что президент России Владимир Путин к тому времени подписал закон о продлении только до 2020 года.

Впервые накопительную часть пенсии «заморозили» в 2014 году. С тех пор взносы, которые работодатель переводит за сотрудника в Пенсионный фонд, идут в страховую часть и отправляются на выплаты. За четыре года действия меры, которая изначально позиционировалась как временная, бюджет сэкономил два триллиона рублей. Минфин в течение нескольких месяцев представит предложения об отмене накопительной части пенсии.