«Левада-центр»: За год Путин потерял больше 10% потенциальных избирателей. Количество не желающих идти на выборы выросло вдвое

Уверенность в том, что в бедах россиян виноват лично президент Владимир Путин, растет среди населения страны. Поддержать его на потенциальных выборах готовы лишь 40% опрошенных. Согласно данным опроса, результаты которого 22 ноября опубликовал «Левада-центр», если бы выборы президента России состоялись в ближайшее время, за Путина проголосовали бы 40% респондентов. Еще год назад его президентство были готовы поддержать 53% участников опроса. Растерял проценты и Алексей Навальный – с 2% показатель снизился до 1%. Резко увеличилось количество тех, кто вовсе не пошел бы на выборы – с 11% в октябре 2017 года до 23% в этом.

На 11% выросло количество тех респондентов, которые считают Путина ответственным за стоящие перед страной проблемы, сейчас таких среди опрошенных 61%.

АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Директор центра Лев Гудков ранее выражал несогласие с этим решением, в том числе в интервью «Фонтанке».