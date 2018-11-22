В России хотят ужесточить наказание за пьяное вождение. За повторный проступок предлагают сажать на четыре года

Законопроект, предлагающий увеличение срока лишения свободы за повторное управление автомобилем под воздействием алкоголя, внесен в Государственную думу 22 ноября.

«Предлагается увеличить максимальный срок лишения свободы и принудительных работ до четырёх лет, размер штрафа — до 500 тыс. рублей, а также исключить наказание в виде обязательных работ», – цитирует 22 ноября начальника управления ДПС, специальных мероприятий и правоприменительной деятельности ГУОБДД МВД России Александра Быкова RT со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, в данный момент чаще всего суд ограничивается обязательными работами.

Напомним, что 3 июля в России вступил в силу закон об идентификации пьяных водителей, который предусматривает административную ответственность при обнаружении в крови автомобилистов более 0,3 г спирта на литр крови. Ранее вождение в нетрезвом виде рассмотрел Верховный суд.