Горевшей на жертвеннике школьнице сделали операцию. Юная петербурженка все еще в реанимации

Операцию на обеих руках перенесла 14-летняя девочка, которую в квартире на Науки облил спиртом и поджег сверстник. Ее состояние все еще оценивается как тяжелое.

Об операции 21 ноября сообщил аппарат уполномоченной по правам ребенка в Петербурге Светланы Агапитовой. Там уточнили, что огнем повреждены 25% кожного покрова ученицы. В реанимации ее навещает мама, женщину ждет разбирательство в комиссии по делам несовершеннолетних. Ей придется ответить по административной статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей – история с поджогом случилась ночью, когда подросток должен был быть дома.

Предполагаемый виновник находится в изоляторе для несовершеннолетних. 15-летний юноша – фигурант уголовного дела, он был арестован как подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, вечеринка на Науки закончилась костром из семиклассницы в ночь на 15 ноября. Девочку усадили на стул, который стоял на диване, облили спиртом и подожгли. В квартире кроме сбежавшего после начала пожара юноши были еще двое сверстников, они отвели девочку в больницу.