Опрос: Более 80% россиян называют себя счастливыми, но положение дел в стране напрягает

84% россиян считают себя счастливыми. При этом люди с хорошим материальным положением (94%) все же более оптимистичны, чем с плохим (66%). Таковы данные опроса ВЦИОМ, приведенные 22 ноября.

У социологов есть понятие «индекс счастья», который показывает, насколько счастливыми чувствуют себя респонденты. Если в марте текущего года он составлял 73 процентных пункта, то в ноябре чуть ниже — 71. Это связано с тем, что чуть больше респондентов на вопрос: «Вы счастливы или нет?» — отвечали: «Скорее нет».

Как и раньше, счастливыми россиян делает прежде всего семья. Это утверждение верно для 33% опрошенных. Еще 21% радуется жизни, потому что здоровы. Для 15% залогом счастья являются дети и хорошая работа. А если говорить, напротив, о причинах ощущения несчастья, то тут иерархия следующая: материальные трудности (12%), плохое положение дел в стране (9%), болезни и низкие зарплаты, задержки выплат (по 5%).

Среди знакомых и близких 32% опрошенных преобладают счастливые люди, 16% респондентов больше наблюдают в своем окружении недовольных жизнью. 48% отмечает примерно равное количество и тех, и других.

Всероссийский опрос был проведен 14 ноября методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

«Хотя индекс индивидуального счастья снизился незначительно, индекс счастья окружающих – весьма заметно, – прокомментировал руководитель Центра социально-экономических исследований НИСоцУ Олег Чернозуб. – Это означает, что в ощущениях людей появилась некоторая напряжённость, но они пока бодрятся и не признаются в этом даже самим себе. Характерно, что главным фактором негативных изменений является рост беспокойства за ситуацию в стране. Это прямо перекликается с зарегистрированным ранее ростом числа тех, кто считает, что дела в стране идут в неправильном направлении. Весьма тревожные симптомы».