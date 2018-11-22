Рогозин: Оборудование Роскосмоса сильно устарело. Но энтузиазма очень много

Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетовал, что доля современного оборудования на предприятиях остается низкой, что не помешает Роскосмосу добиться успеха.

«Несмотря на то что производственные фонды Роскосмоса сильно устарели и современное оборудование составляет не более 13%, это вопрос только денег. <...> Станки мы поменяем, люди готовы, энтузиазма очень много», – цитирует 22 ноября Дмитрия Рогозина РБК со ссылкой на его комментарий РИА Новости.

При этом Рогозин подчеркнул, что даже при таком соотношении Роскосмос «точно поднимется».

Напомним, что Дмитрий Рогозин возглавил госкорпорацию 24 мая после предложения президента Владимира Путина. Бывший вице-премьер пообещал сделать «все возможное», чтобы не разочаровать главу государства.