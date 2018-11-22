70 обысков в Петербурге идут по делу об организованных принуждениях к сделкам

По информации «Фонтанки», Следственный комитет Петербурга и Управление экономической безопасности ГУ МВД проводят около 70 обысков в связи с уголовным делом по части второй статьи 179 УК РФ – «Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения в организованной группе».

Масштабные мероприятия начались рано утром 22 ноября от здания Следственного комитета на Мойке, 86.

По данным «Фонтанки», редкая статья возбуждена в СК в начале осени этого года, а в материалах дела исследуется коррупционный сговор должностных лиц жилкомсервисов Петербурга с коммерческой организацией. По версии следствия, в результате сговора десятки операторов связи на протяжении нескольких лет были вынуждены заключать договоры в тысячах домов не напрямую с жилкомсервисами, а через конкретного посредника. Тем, кто упорствовал, системно ломали оборудование, отключали от электроэнергии. Последнее отражалось на репутации фирм, их финансовых издержках, и бизнесмены уступали давлению.

По информации «Фонтанки», 22 ноября могут быть задержаны руководители и должностные лица нескольких государственных казенных учреждений «Жилищное агентство». Обыски также проходят в квартирах руководителей жилкомсервисов и заподозренных предпринимателей. Организатором же схемы, по версии следствия, является петербургский бизнесмен.

