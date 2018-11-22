Ремонт телевизора в Петербурге оставил пустой шкатулку с драгоценностями. Похитители польстились на орлов и бабочек

Под видом специалистов по ремонту телевизоров двое молодых людей пробрались в квартиру юриста в Красногвардейском районе Петербурга. Пожилая мама хозяйки не заметила, что шкатулка с драгоценностями интересовала мастеров больше обозначенной цели визита.

Как стало известно «Фонтанке», ремонтники пришли в квартиру на проспекте Наставников около пяти часов вечера 21 ноября. В помещении они пробыли всего около 15 минут, в это время там из жильцов находилась только 70-летняя мама заявительницы. По возвращении с работы юрист вскрыла пропажу своих драгоценностей. В заявлении она указала список из 27 украшений, в том числе пропали серьги в форме бабочек и кулон авторской работы в виде орла. Общий ущерб женщина обозначила в 240 тысяч рублей.