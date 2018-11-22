Теща была готова отдать зятю все накопленное, но миллион достался мошенникам

Пенсионерка в Петербурге отдала двум незнакомым ей мужчинам миллион рублей в надежде помочь зятю избежать последствий ДТП. Осознание обмана пришло к пожилой женщине спустя сутки.

Как стало известно «Фонтанке», незваные гости пришли за данью в квартиру на проспекте Художников около полудня 20 ноября. Их визиту предшествовал звонок якобы от родственников. Слезный голос умолял помочь зятю 77-летней пенсионерки: якобы он попал в аварию, и ему срочно нужны деньги. За миллионом заглянули двое – молодой и усатый. Вести о зяте, который в материальной помощи тещи не нуждался, донеслись до обманутой петербурженки спустя сутки. После чего обманутая пошла с заявлением в полицию.