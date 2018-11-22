Экс-милиционер Чуплинский повторно получил пожизненный срок за убийства девятнадцати женщин

Бывший милиционер Евгений Чуплинский повторно получил пожизненный срок за убийства 19 женщин по решению Новосибирского областного суда. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры от 22 ноября.

Первое решение о пожизненном сроке для Чуплинского суд в Новосибирске принял 6 марта. Спустя несколько месяцев это постановление отменил Верховный суд из-за допущенных процессуальных нарушений.

«При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Суд также постановил взыскать с Чуплинского моральный вред в пользу представителей пяти потерпевших — по 1 млн руб. каждому. В законную силу приговор пока не вступил.

Как установил суд, Чуплинский с 1998-го по 2005 год совершал нападения на женщин в Новосибирске и его окрестностях. Всего за этот период экс-милиционер успел убить 19 человек. Все жертвы, по данным Следственного комитета, имели схожую внешность и работали в сфере интимных услуг. Фрагменты их тел впоследствии находили в районе автодорог и стихийных свалок в разных концах города и области.

Найти Чуплинского удалось только с помощью ДНК-анализа.