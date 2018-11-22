В Петербурге ночью преследовали угнанную иномарку. Похититель сбежал, забыв в машине девушку

Внедорожник BMW приглянулся угонщикам в Приморском районе Петербурга. Владелец в 4 утра не спал и о манипуляциях похитителей рассказал полиции.

Как стало известно «Фонтанке», отъезжающую с парковки 51 дома по Юнтоловскому проспекту BMW X5 владелец автомобиля заметил ранним утром 21 ноября. Он тут же позвонил в полицию и добавил, что его машину сопровождает другая BMW, красная X6. Запомнил моряк из Гаджиево и номера: иномарка принадлежит уроженцу Украины, зарегистрирована в Севастополе. Угнанная машина далеко не уехала, наряд вневедомственной охраны остановил иномарку буквально в километре от парковки. Водитель успел сбежать, не заботясь об оставшейся в BMW пассажирке. С ее слов, в Петербург 27-летняя девушка приехала из Харьковской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщницу задержали на двое суток в качестве подозреваемой. Машину вернули военному. В Петербурге он проходит обучение в Военно-морской академии имени Кузнецова.