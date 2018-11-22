Около 200 силовиков стартовали с Мойки на 70 обысков. Они пошли двумя волнами

Сотрудники трех силовых ведомств собрались в Следственном комитете Петербурга для реализации материалов по уголовному делу. Им выдали около 70 конвертов с адресами и личностями для проведения обысков. «Фонтанка» подсчитала число принимающих участие в мероприятии – собрана самая большая группа за 2018 год. Первые группы разъехались с набережной реки Мойки в 6 утра, вторые в 7:00.

По информации «Фонтанки», 22 ноября началась масштабная реализация материалов уголовного дела, возбужденного в Следственном комитете Петербурга. По данным нашего издания, рано утром в здание Следственного комитета на Мойку, 86/88 начали прибывать оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти (УЭБ и ПК).

Первым группам выдали пакеты с судебными постановлениями на проведение обысков, где указаны адреса и установочные данные фигурантов. В 5:30 они разъехались по жилым квартирам. Вторые группы получили аналогичные документы к 7 часам утра и, соответственно, выехали в офисы госучреждений и коммерческим фирм.

По данным нашего издания, в мероприятиях задействовано 150 оперативников экономической полиции Петербурга, а также эксперты ГУ МВД, криминалисты Следственного комитета, сотрудники СОБР Росгвардии. Учитывая, что запланировано около 70 ранних обысков, оперативники заранее организовали понятых. С учетом гражданских лиц, общая численность участвующих – около 350 человек.

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело возбуждено в начале осени этого года на основании оперативной разработки «коррупционного» отдела УЭБ и ПК, заведенной еще полтора года назад.

«Фонтанка» пока не обладает конкретикой в отношении кого возбуждено уголовное дело, и какие государственные учреждения посетят силовики. Однако, по нашим данным, в планах у Следственного комитета задержание к вечеру 22 ноября примерно 10 подозреваемых.