Проблемы SSJ-100 связали с комплектующими из Франции. Детали выходя из строя в несколько раз быстрее обещанного

Нормальной работе самолетов SSJ-100 мешают проблемы с двигателями, поскольку комплектующие для них от французской компании Safran выходят из строя намного быстрее, чем обещает производитель. Об этом 22 ноября пишет РБК со ссылкой на газету «Ведомости».

О том, что у SSJ-100 возникают прежде всего проблемы с двигателем, газете «Ведомости» рассказали топ-менеджеры четырех авиакомпаний, которые эксплуатируют эти лайнеры, а также три источника, близких к лизинговым компаниям, покупающим эти самолеты.

Речь идет о двигателях SaM146, которые производятся специально под SSJ-100 совместным предприятием российской компании «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) и французской Safran — Powerjet, уточняет газета.

Проблемы, по словам собеседников «Ведомостей», возникают в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо. Именно эту часть, по их утверждению, поставляет Safran. Причем производитель обещает, что до капремонта двигатель должен работать 7,5–8 тыс. часов, тогда как на самом деле в камерах сгорания или маслосборниках могут появляться трещины уже после 2–4 тыс., а иногда даже после 1 тыс. часов полета. В итоге, объясняют источники, двигатель необходимо отправлять на капитальный ремонт, который стоит $2–5 млн и длится два месяца.

Ремонт оплачивает сам производитель ввиду того, что недостаток считается конструктивным, однако авиакомпании вынуждены платить за аренду подменного двигателя, при этом пула таких двигателей остро не хватает, добавляет издание. Что приводит к появлению трещин в авиадвигателях, собеседники газеты не знают. В то же время они отмечают, что Safran производит и другие двигатели для авиации, однако проблемы возникают только с SaM146.

В частности, с подобными проблемами столкнулись авиакомпании «Азимут», «Якутия», «Ямал», пишет газета. Их представители, а также Safran и Powerjet на запросы «Ведомостей» не ответили.

В середине ноября президент компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) Александр Рубцов признавал, что пока у авиакомпаний-эксплуатантов нередко возникают проблемы с SSJ-100, в связи с чем производитель уже принял ряд мер. Он также отметил, что в течение полутора лет в задачи ГСС входит доведение уровня исправности SSJ-100 в парках авиакомпаний до целевого показателя с нынешних 66–70 до 75%.