«Газпром» определился с маршрутом второй нитки «Турецкого потока». Газ пойдет с 2020 года

«Газпром» выбрал маршрут поставок газа в Европу по второй нитке «Турецкого потока».Она пойдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Об этом 22 ноября пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы газотранспортных операторов этих стран. Греция в списке стран пока не фигурирует, хотя премьер-министр страны Алексис Ципрас прибудет в Москву на переговоры 7 декабря.

Материалы были опубликованы в рамках процедуры бронирования будущих мощностей (open season), которая предусмотрена законодательством Евросоюза (NC CAM) и нужна для строительства новых газопроводов.

Издание уточняет, что в Болгарию и Сербию газ пойдет с 2020 года, в Венгрию — с 2021-го, в Словакию — во второй половине 2022 года. «Булгартрансгаз» в декабре планирует провести аукцион на предмет будущих мощностей газопроводов на входе в болгарскую систему из Турции и выходе в Сербию. Венгрия, Словакия и Австрия в октябре уже провели аукцион по бронированию новых мощностей с октября 2022 года на семь лет.

В середине ноября глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что «Турецкий поток» может быть проложен через территории Болгарии, Сербии и Венгрии. О такой же вероятности говорил минувшим летом и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

19 ноября в торжественной церемонии запуска первой нитки газопровода «Турецкий поток» приняли участие президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Строительство морской части трубы завершено.

«Турецкий поток» проходит по дну Черного моря от Анапы до Турции. Он будет состоять из двух ниток газопровода мощностью по 15,75 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивали в 7 млрд долларов. Первая нитка будет снабжать газом рынок Турции, вторая будет предназначена для стран Южной и Юго-Восточной Европы.