Трамп хочет встретиться с главами трех европейских автоконцернов, чтобы заключить торговое соглашение

Администрация президента США Дональда Трампа прорабатывает возможность встречи главы государства с руководителями трех немецких автомобильных концернов для того, чтобы ускорить процесс заключения нового торгового соглашения с Европейским союзом. Об этом 22 ноября пишет РБК со ссылкой на источники The Wall Street Journal.

По информации газеты, Трамп хочет встретиться в Белом доме с главами Volkswagen, BMW и Daimler. Переговоры могут состояться в ближайшие несколько дней, отмечает WSJ.

Издание сообщает, что согласовывается встреча немецкой стороны с министром торговли Уилбуром Россом, торговым представителем Штатов Робертом Лайтхайзером и главным экономическим советником Трампа Ларри Кадлоу. Кроме того, немецкая делегация должна посетить Овальный кабинет для короткой встречи с Трампом.

В рамках переговоров, как сообщает газета, США в первую очередь планируют обсудить наращивание выпуска готовой продукции этих концернов на территории Соединенных Штатов, а также перенос производства комплектующих этих компаний в США.

Помимо этого издание отмечает, что Трамп намерен поднять вопрос о повышении пошлин на импорт автомобилей. Кроме того, американский лидер хочет попытаться оказать давление на руководителей Volkswagen, BMW и Daimler для того, чтобы они убедили правительство Германии использовать свое мощное экономическое положение, дабы добиться от властей ЕС ускорения переговоров о торговом соглашении с США.

1 июня США установили пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) из Евросоюза, Мексики и Канады. Позже Трамп пригрозил, что в случае повышения тарифов на импорт американских товаров в ЕС Вашингтон может ответить пошлинами на ввоз европейских автомобилей.

На встрече Трампа и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которая состоялась в июле, стороны договорились о смягчении тарифной политики, установлении нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий для промышленных товаров, не относящихся к автомобилестроению.