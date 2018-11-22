Алтайские следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства лицея в Барнауле. Те не пресекли травлю учащегося

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю возбудило уголовное дело о халатности в отношении педагогов и руководителей барнаульского лицея № 101 после огласки случаев травли одного из учащихся, сообщается на сайте СКР 21 ноября.

Мать 14-летнего мальчика Ульяна Меньшикова рассказала в соцсетях, что её сына травят в лицее. По её словам, домой он приходил со следами побоев и в грязной одежде. Женщина обратилась к руководству лицея и попросила их разобраться в ситуации, однако те заявили, что мальчик виноват сам. Якобы он «слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки».

Следователи провели проверку и выяснили, что учащийся терпел издевательства от других ребят с начала учебного года. Руководство и педагоги были в курсе, но не вмешивались.

Напомним, на прошлой неделе восьмиклассник сельской школы в Волгоградской области принёс в школу топор, бензин и ножи, чтобы отомстить обидчикам, которые дразнили его из-за лишнего веса. Орудие для колки дров у мальчика отобрали, после этого ему стало плохо. Он поступил в больницу с отравлением крысиным ядом.