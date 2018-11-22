СМИ: Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко встретился с интернет-бизнесом. И предложил Facebook открыть офис в России

Первый заместитель главы администрации президента (АП) Сергей Кириенко провел встречу с топ-менеджерами крупнейших интернет-компаний. Она проходила в закрытом режиме, подробности удалось выяснить 22 ноября The Bell.

По данным источников издания, это первая встреча Кириенко с интернет-бизнесом после того, как он стал куратором этой отрасли в июне 2018 года. Во встрече приняли участие представители примерно 50 компаний, в том числе — Mail.Ru Group, «Яндекс», Rambler, Group IB, «Лаборатория Касперского», Ozon.ru.

Кириенко отдельно подчеркнул в ходе встречи важность соблюдения иностранными компаниями российского законодательства. Первый замглавы АП предложил представителю Facebook открыть офис в России. Однако тот пока не ответил Кириенко утвердительно. Якобы проблемой является, в том числе, размер компании. Кроме того, Кириенко не смог гарантировать представителю Facebook, что это снимет претензии Роскомнадзора к компании. Представители соцсети отказались от официальных комментариев.

Напомним, глава Роскомнадзора Александр Жаров неоднократно жаловался на отсутствие в России официального представительства Facebook. Еще в прошлом году он предупреждал, что соцсеть может быть заблокирована, если в 2018-м не выполнит закон о хранении персональных данных в России.