Хаски отказался проходить медосвидетельствование, «имея на то свои причины». К отделению полиции стекаются поклонники рэпера, не попавшие на концерт

Рэпер Хаски, задержанный в Краснодаре во время уличного выступления на машине, отказался проходить медицинское освидетельствование.

«Проходить его Дмитрий отказался, имея на то свои причины. Потому что считает, что срыв его концерта — это запланированная акция, какому-то прокурору не понравился текст нескольких его песен», — сказал адвокат артиста 21 ноября телеканалу «Дождь».

Телеканал 360 со ссылкой на свой источник передаёт, что штрафовать Хаски не собираются, а задержали лишь для беседы и предотвращения концерта. МВД Краснодарского края пока не предоставило официальный комментарий по поводу инцидента. К отделению полиции, где находится музыкант, стекаются его фанаты.

Отказ от медицинского освидетельствования может стать основанием для привлечения к административной ответственности по статье 19.3 КоАП. Рэпера могут оштрафовать или наложить арест на срок до 15 суток.

Хаски задержали вечером 21 ноября после того, как полиция якобы обесточила клуб, в котором должен был пройти концерт. Сотрудники правоохранительных органов совместно с казаками сняли музыканта с крыши автомобиля, где рэпер исполнял свои треки акапелла. Поклонники пытались помешать этому, но у них ничего не вышло. В соцсетях они называют это «полицейским беспределом».

Напомним, днём ранее под угрозой срыва оказался ростовский концерт Хаски. 17 ноября Youtube по требованию госорганов заблокировал на территории России клип на его трек «Иуда».