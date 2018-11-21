Американские ученые показали работающий «самолет-ионолет». Ионный ветер поднял его на полметра от пола

В США провели первые летные испытания самолета-ионолета. Он основан на явлении ионного ветра (также называется эффектом Бифельда-Брауна). Об этом 21 ноября пишет N+1.

Ионный ветер — это образование потока ионизированного воздуха между двумя электродами, на которые подается высокое напряжение. Самолет, основанный на этом принципе, создали ученые из Массачусетского технологического института. Ранее все подобные модели были совершенно неуправляемы.

Однако самолет, построенный американскими учеными, удалось поднять в воздух на высотку 47 сантиметров от пола, после чего он пролетел около 60 метров. Запускали устройство с помощью катапульты. Всего под крылья самолета установили по четыре пары электродов, которые и создают ионный ветер.

Исследователи считают, что в перспективе возможно создание мощных силовых установок, основанных на этом принципе. Они будут более экологичными и экономичными, чем современные авиационные двигатели. Помимо прочего, их нужно будет гораздо реже ремонтировать благодаря отсутствию в них подвижных частей.