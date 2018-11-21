Московских участковых подозревают в организации ОПГ «чёрных риелторов»

Московские участковые создали в столице организованную преступную группу «чёрных риэлторов». Так считают сотрудники Следственного комитета, которые 20 ноября возбудили уголовное дело по ч.1 ст.210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Как сообщает 21 ноября РБК, подозреваемых задержали ещё в феврале. Среди них – два участковых и их сообщники. Следователи предполагают, что мужчины причастны к исчезновению одиноких пенсионеров и незаконной продаже их квартир.

«Уголовное дело по статье об организации преступного сообщества возбудили в отношении двух участковых полицейских — Андрея Наумова и Андрея Спиридонова, а также их сообщников, гражданских лиц: Ифтихора Тешаева и Сергея Кима», — рассказал РБК источник в СКР.

Следователи вышли на их след через риэлтора, которого задержали в ноябре прошлого года по статье о мошенничестве. Он подозревался в хищении у пенсионера квартиры на Шоссе Энтузиастов. Тогда сотрудники СК заподозрили, что к исчезновению пожилого мужчины могут быть причастны Сергей Ким и участковый полицейский Андрей Спиридонов.

На допросе старлей Спиридонов рассказал следователю о еще нескольких подобных эпизодах. По его словам, в начале 2017 года к нему обратился коллега Андрей Наумов и сообщил об одиноком пенсионере в квартире в Юрьевском переулке. Наумов попросил Спиридонова найти людей, которые помогут с переоформлением жилья и вывозом хозяина за пределы Московской области.

Участковому помог Сергей Ким. После переоформления квартиры на зятя Кима и её продажи «чёрный риелтор» выплатил сотрудникам полиции по миллиону рублей за наводку. Жив ли тот пенсионер, Ким не знает.

Позднее участковые при помощи другого сообщника захватили ещё одну квартиру. Её хозяйку они якобы споили, заключили договор ренты, а после переоформили жильё на доверенное лицо.