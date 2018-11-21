МВД предложило сократить срок оформления загранпаспорта, но не для всех

Министерство внутренних дел предлагает сократить срок оформления загранпаспортов для подавших документы по месту нахождения с четырёх месяцев до трёх. Проект приказа опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, о чём сообщается 21 ноября на сайте МВД России.

Приказ подготовлен во исполнение соответствующего законопроекта. На данный момент срок изготовления загранпаспорта по месту пребывания составляет четыре месяца, по месту прописки – один. Процесс можно ускорить в случае экстренной ситуации: лечения, тежёлой болезни или смерти родственника. В этих случаях документ сделают за три дня.

Предложенное МВД правило в случае одобрения будет касаться как обычных «пятилетних» загранпаспортов, так и биометрических, которые выдаются на 10 лет.