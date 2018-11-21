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21.11.2018 23:07
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К директору субподрядчика «Газпрома» пришли с обыском. Его подозревают в мошенничестве на 400 млн

Следственный комитет провёл обыски у директора обанкротившейся компании «Петербурггазмонтаж». Его подозревают в выводе денег в ущерб контрагентам на строительстве инфраструктуры для «Северного потока» и свайных полей для «Газпрома». Оперативники заглянули также к тому, на кого смотрят, как на технического оператора обналичивания средств.     

Следователи Следственного комитета по Петербургу в сопровождении оперативников Управления экономической полиции 21 ноября провели обыск в офисе на Шкиперском протоке и дома на Ленинском проспекте у 44-летнего петербуржца Алексея Егина. Параллельно силовики пришли к бывшему гендиректору ООО «Петербурггазмонтаж», 45-летнему Артёму Чечику. Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого в августе нынешнего года по части четвёртой статьи 159 УК — «мошенничество в особо крупном размере». 

По версии СК, в период с апреля 2011-го до декабря 2012 года руководство «Петербурггазмонтажа» по фиктивным договорам вывело из компании не менее 376 млн рублей. По информации «Фонтанки», в материалах дела указано, что деньги выводились через контракты на фиктивные работы с некими ООО «Поикон», «ТехноПромСервис», «ЛенСпецТех» и «СтройПрестиж». Предположительно, на их счета переводились деньги компании со счёта «Петербурггазмонтажа», а затем обналичивались.    

По предварительным данным Следкома, Чечик затягивал выплаты подрядчикам (своей техники и бригад в компании не было). По словам дольщиков предприятия, им стало известно о плачевном состоянии компании, когда на них стали выходить напрямую подрядчики и требовать оплаты выполненных работ. По предварительной информации, сегодня у следствия есть версия о том, что Алексей Егин может быть причастен к технической части вывода средств.  

Отметим, что после регистрации в 2011 году «Петербурггазмонтаж» получал контракты от генподрядчика строительства газопровода «Северный поток» – компании «Стройгазконсалтинг». Среди них, например, были договоры на «устройство свайных оснований для компрессорных станций «Воркутинская» и «Гагарацкая» в составе стройки системы магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта»,  а также контракты на строительстве компрессорной станции «Портовая» в составе «Северного потока» в Выборгском районе Ленобласти — все объекты «Газпрома».  Общая сумма контрактов, по примерным оценкам, составила за период с 2011-го до 2015 года более полутора миллиардов рублей.  

Директор Артём Чечик уже трудился в компании со схожим названием – «Петербурггазстрой» – к которой в 2010 году проявляло интерес полицейское следствие. Руководство компании подозревали в том, что оно заключало договоры с субподрядчиками, но после выполнения работ  либо расплачивались не в полном объеме, либо не расплачивались вовсе. Совладельцем компании являлся достаточно известный бизнесмен Василий Лущинский. Сегодня фирма находится в состоянии ликвидации. Тогда, кстати, в материалах проверки также фигурировали контракты на работу на Бованенковском месторождении. Одновременно в поле зрения полиции попало ОАО «Ленгазспецстрой» в совладельцах которого ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. «Стройгазмонтаж», напомним, работает на многих масштабных стройках Газпрома. 


© Фонтанка.Ру

Справка:

По данным СПАРК-Интерфакс, «Петербурггазмонтаж» зарегистрировано с основным видом деятельности «строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения». Учредили компанию Сергей Руденский, Артём Чечик и Давид Гвиниашвили. Чечик стал директором, а двое совладельцев вложились деньгами. Финансовые показатели фирмы недоступны, а с конца 2015 года она находится в стадии ликвидации.

«Стройгазконсалтинг» показал за минувший год оборот в объёме 154 млрд рублей. Компанию принято связывать с Газпромбанком. Большая часть контрактов заключена с дочками «Газпрома», в том числе с агентом-заказчиком строительства по всей стране ООО «Газпром инвест», где работают дети членов правления монополии. Помимо этого, «Стройгазконсалтинг» выполняет работы на десятки млрд рублей в качестве генподрядчика структур «Роснефти». На сегодня компания, в частности, участвует в строительстве магистрального газопровода «Ухта-Торжок».

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