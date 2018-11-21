К директору субподрядчика «Газпрома» пришли с обыском. Его подозревают в мошенничестве на 400 млн

Следственный комитет провёл обыски у директора обанкротившейся компании «Петербурггазмонтаж». Его подозревают в выводе денег в ущерб контрагентам на строительстве инфраструктуры для «Северного потока» и свайных полей для «Газпрома». Оперативники заглянули также к тому, на кого смотрят, как на технического оператора обналичивания средств.

Следователи Следственного комитета по Петербургу в сопровождении оперативников Управления экономической полиции 21 ноября провели обыск в офисе на Шкиперском протоке и дома на Ленинском проспекте у 44-летнего петербуржца Алексея Егина. Параллельно силовики пришли к бывшему гендиректору ООО «Петербурггазмонтаж», 45-летнему Артёму Чечику. Мероприятия прошли в рамках уголовного дела, возбуждённого в августе нынешнего года по части четвёртой статьи 159 УК — «мошенничество в особо крупном размере».

По версии СК, в период с апреля 2011-го до декабря 2012 года руководство «Петербурггазмонтажа» по фиктивным договорам вывело из компании не менее 376 млн рублей. По информации «Фонтанки», в материалах дела указано, что деньги выводились через контракты на фиктивные работы с некими ООО «Поикон», «ТехноПромСервис», «ЛенСпецТех» и «СтройПрестиж». Предположительно, на их счета переводились деньги компании со счёта «Петербурггазмонтажа», а затем обналичивались.

По предварительным данным Следкома, Чечик затягивал выплаты подрядчикам (своей техники и бригад в компании не было). По словам дольщиков предприятия, им стало известно о плачевном состоянии компании, когда на них стали выходить напрямую подрядчики и требовать оплаты выполненных работ. По предварительной информации, сегодня у следствия есть версия о том, что Алексей Егин может быть причастен к технической части вывода средств.

Отметим, что после регистрации в 2011 году «Петербурггазмонтаж» получал контракты от генподрядчика строительства газопровода «Северный поток» – компании «Стройгазконсалтинг». Среди них, например, были договоры на «устройство свайных оснований для компрессорных станций «Воркутинская» и «Гагарацкая» в составе стройки системы магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта», а также контракты на строительстве компрессорной станции «Портовая» в составе «Северного потока» в Выборгском районе Ленобласти — все объекты «Газпрома». Общая сумма контрактов, по примерным оценкам, составила за период с 2011-го до 2015 года более полутора миллиардов рублей.

Директор Артём Чечик уже трудился в компании со схожим названием – «Петербурггазстрой» – к которой в 2010 году проявляло интерес полицейское следствие. Руководство компании подозревали в том, что оно заключало договоры с субподрядчиками, но после выполнения работ либо расплачивались не в полном объеме, либо не расплачивались вовсе. Совладельцем компании являлся достаточно известный бизнесмен Василий Лущинский. Сегодня фирма находится в состоянии ликвидации. Тогда, кстати, в материалах проверки также фигурировали контракты на работу на Бованенковском месторождении. Одновременно в поле зрения полиции попало ОАО «Ленгазспецстрой» в совладельцах которого ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. «Стройгазмонтаж», напомним, работает на многих масштабных стройках Газпрома.