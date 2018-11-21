Арестован четвертый генерал за всю историю Следственного комитета. Сергея Дубинского подозревают в получении взятки

Басманный суд Москвы вечером 21 ноября арестовал двух следователей центрального аппарата Следственного комитета РФ — Сергея Дубинского и Андрея Тринева. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс».

Дубинского с Треневым задержали с поличным сотрудники управления «М» ФСБ, их подозревают в предварительном сговоре и получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о сумме в 5 млн рублей, сообщали в СКР. В ведомстве не уточнили, по какому делу сотрудники СКР могли получить взятку. «Коммерсантъ» писал, что она может быть связана с махинациями в банке «Российский кредит» – «взятка могла быть связана с решением вопроса о снятии арестованного в рамках дела имущества».

Отметим, Сергей Дубинский — четвертый московский следователь в ранге генерала, арестованный за всю историю СКР (с 2007 года). Его предшественниками были Дмитрий Довгий, Денис Никандров и Александр Дрыманов.