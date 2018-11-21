Дзюба стал лучшим игроком сборной России в Лиге Наций
Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба назван лучшим игроком сборной России в Лиге наций по версии болельщиков. Как сообщает пресс-служба национальной команды, победителем первого этапа был Марио Фернандес, второго – Артем Дзюба.
Все решилось после заключительного матча в Лиге наций со Швециией(0:2), который состоялся 20 ноября. В ходе финального голосования победу вырвал все-таки Дзюба. Всего он набрал 739 тысяч голосов.
Российские болельщики выбрали лучшего игрока сборной России по футболу – им стал Артём Дзюба! ⠀ На протяжении всех матчей Лиги наций УЕФА официальный партнёр сборной России – платёжная система «Мир» – предлагал выбирать футболистов, которые хорошо проявляли себя на поле. В режиме реального времени каждый болельщик мог проголосовать за своего любимого игрока. Так, победителем первого этапа был Марио Фернандес, второго – Артём Дзюба. ⠀ 20 ноября во время заключительного матча Лиги наций против Швеции проходило решающее голосование, по итогам которого победил Артём Дзюба. Форвард занял первое место по результатам трёх этапов: за него было отдано максимальное количество голосов – 739 тысяч. ⠀ В качестве памятного приза капитан национальной команды получил кубок со множеством пожеланий от болельщиков, которые @mirpaycard собирала на протяжении всех матчей международного футбольного турнира. Вручал приз самый преданный поклонник российской сборной – победитель футбольной викторины от платёжной системы «Мир», прораб из Санкт-Петербурга Александр Шутов. ⠀ #МирЗаРоссию #СборнаяРоссии #ЛигаНаций #ВместеМыКоманда
Напомним, по результатам Лиги наций сборная России не смогла выйти в элитный дивизион турнира, заняв второе место. В четырех матчах россияне дважды обыграли Турцию (2:1, 2:0), сыграли вничью со Швецией (0:0) и еще раз уступили шведам (0:2). На счету Дзюбы один гол.