Дзюба стал лучшим игроком сборной России в Лиге Наций

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба назван лучшим игроком сборной России в Лиге наций по версии болельщиков. Как сообщает пресс-служба национальной команды, победителем первого этапа был Марио Фернандес, второго – Артем Дзюба.

Все решилось после заключительного матча в Лиге наций со Швециией(0:2), который состоялся 20 ноября. В ходе финального голосования победу вырвал все-таки Дзюба. Всего он набрал 739 тысяч голосов.

Напомним, по результатам Лиги наций сборная России не смогла выйти в элитный дивизион турнира, заняв второе место. В четырех матчах россияне дважды обыграли Турцию (2:1, 2:0), сыграли вничью со Швецией (0:0) и еще раз уступили шведам (0:2). На счету Дзюбы один гол.