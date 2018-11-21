«Есть домкрат у кого-нибудь?» В Сети появилось видео с места обрушения моста в Воронежской области

Видео с места обрушения моста в Воронежской области появилось в Сети 21 ноября. На кадрах 20-секундного ролика видна разрушенная конструкция и спасатели, размышляющие, как им вытащить «КамАЗ», лежащий на боку среди обломков бетона и арматуры. «Есть домкрат у кого-нибудь?» – спрашивает один из сотрудников МЧС.

Автомобильный мост в Терновском районе разрушился под двумя гружеными зерном «КамАЗом» и «МАЗом» днём в четверг. Пострадали оба водителя и четверо рабочих, которые в тот момент как раз ремонтировали речную переправу. По данному факту проводится доследственная проверка. Губернатор Воронежской области взял ситуацию под личный контроль.

Местные издания сообщают, что на реконструкцию моста через реку Савала было выделено 126 миллионов рублей. Ремонт начался месяц назад и должен был завершиться через год.