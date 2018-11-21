«Зенит» вновь хочет купить Лаксальта. Летом игрок предпочел уйти в «Милан»

Футбольный клуб «Зенит» хочет вновь попытаться купить полузащитника сборной Уругвая Диего Лаксальта. Как сообщает 21 ноября «Чемпионат.com», на этот раз сине-бело-голубым можем повезти больше.

Летом петербуржцы уже вели переговоры о трансфере игрока. «Зенит» готов был заплатить за Лаксальта 20 млн евро, но тот предпочел уйти в «Милан».

Стать игроком основного состава итальянского клуба у Лаксальта не получилось. Он сыграл всего в 10 матчах за «Милан», из них лишь в четырех он выходил в стартовом составе. Результативными действиями уругваец не отметился.