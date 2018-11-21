«Жаль, что задачи, связанные с имиджем городских властей Петербурга, решаются за чужой счет». Центр поддержки людей с аутизмом отказался от помещения «Мемориала»

Комитет имущественных отношений Петербурга «прорабатывает вопрос» о предоставлении здания правозащитной организации «Мемориал» Центру поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». Об этом стало известно 21 ноября из ответа вице-губернатора Михаила Мокрецова на запрос депутата ЗакСа Бориса Вишневского.

В ответе уточняется, что отказ в продлении аренды помещения на Разъезжей улице, 9 связан с некой «информацией правоохранительных органов». В Центре «Антон тут рядом» о том, что им могут предоставить помещение, узнали только из сообщений в СМИ.

«Очень жаль, что задачи, связанные с имиджем городских властей Петербурга, решаются за чужой счет. Мы оказались искусственно вставлены в конструкцию, которая противопоставляет Центр и правозащитную организацию «Мемориал». <...> Такого рода противопоставление решает какие-то задачи третьей стороны и наносит урон как минимум репутации нашего фонда, и потенциально ведет к оттоку людей, которые нас поддерживают», – говорится в заявлении Центра, опубликованном в Facebook.

Напомним, в августе стало известно о том, что городские власти отказались продлевать договор аренды офиса «Мемориала» на Разъезжей улице. Расторжение договора приостановили после обращения к губернатору Полтавченко депутата Бориса Вишневского. Теперь, видимо, выселение правозащитников продолжится.