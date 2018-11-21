Школьников, пропавших в Металлострое, нашли в гипермаркете Невского района. Их узнала охрана

Дети, пропавшие 21 ноября в Колпинском района Петербурга, нашлись. Трогательное видео встречи школьником с родителями опубликовано в группе «Вечерний Металлострой».

Как сообщают организаторы поиска, ребят 9 и 10 лет задержали в гипермаркете «Лента» в Рыбацком. Охранники узнали мальчиков и решили их не отпускать до приезда родителей. Ранее сообщалось, что похожие дети выпрашивали мелочь рядом с ТРЦ «Порт Находка».

Напомним, учащиеся начальной школы в Металлострое ранним утром ушли на учёбу, но в школе так и не появились. К вечеру родители забеспокоились и начали поиск, подав заявления в полицию.