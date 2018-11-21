«Я буду петь свою музыку. Самую честную музыку». В Краснодаре полиция сорвала концерт Хаски, а затем задержала рэпера за выступление на крыше автомобиля

Рэпер Хаски задержан в Краснодаре. Об этом вечером 21 ноября сообщается в телеграм-канале правозащитной организации «Открытая Россия», с которой сотрудничает адвокат артиста.

«Претензии у правоохранительных органов возникли из-за того, что рэпер якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить. Чей автомобиль и есть ли на нём какие-то повреждения – пока неизвестно», – пишет «Открытка».

Задержанию предшествовал срыв концерта в клубе «Bounce». Прибывший наряд полиции обесточил площадку, после чего Хаски вышел на улицу, взобрался на машину и начал исполнять свои треки акапелла, поддерживаемый хором фанатов.

«Я буду петь свою музыку. Самую честную музыку», – скандировала толпа. Выступление завершилось задержанием рэпера.

Днём ранее подобным образом чуть не был сорван концерт в Ростове-на-Дону. Менеджер Хаски отмечает, что сотрудники полиции угрожали сорвать концерт и «подкинуть дурь», если организаторы не подпишут предупреждение. В конце-концов, в зале отключили электричество, а охрана перестала пускать людей. Хаски читал тексты без микрофона и музыки.

Октябрьский концерт Хаски был отменён в Тольятти по требованию прокуратуры, а 17 ноября Youtube по требованию госорганов заблокировал его клип на песню «Иуда», в котором музыкант признаётся, что в его «плейере …, а на проводе террористы».