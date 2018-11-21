Происшествия
«Я буду петь свою музыку. Самую честную музыку». В Краснодаре полиция сорвала концерт Хаски, а затем задержала рэпера за выступление на крыше автомобиля
Рэпер Хаски задержан в Краснодаре. Об этом вечером 21 ноября сообщается в телеграм-канале правозащитной организации «Открытая Россия», с которой сотрудничает адвокат артиста.
«Претензии у правоохранительных органов возникли из-за того, что рэпер якобы стоял на крыше автомобиля и мог его повредить. Чей автомобиль и есть ли на нём какие-то повреждения – пока неизвестно», – пишет «Открытка».
Задержанию предшествовал срыв концерта в клубе «Bounce». Прибывший наряд полиции обесточил площадку, после чего Хаски вышел на улицу, взобрался на машину и начал исполнять свои треки акапелла, поддерживаемый хором фанатов.
«Я буду петь свою музыку. Самую честную музыку», – скандировала толпа. Выступление завершилось задержанием рэпера.
Днём ранее подобным образом чуть не был сорван концерт в Ростове-на-Дону. Менеджер Хаски отмечает, что сотрудники полиции угрожали сорвать концерт и «подкинуть дурь», если организаторы не подпишут предупреждение. В конце-концов, в зале отключили электричество, а охрана перестала пускать людей. Хаски читал тексты без микрофона и музыки.
Октябрьский концерт Хаски был отменён в Тольятти по требованию прокуратуры, а 17 ноября Youtube по требованию госорганов заблокировал его клип на песню «Иуда», в котором музыкант признаётся, что в его «плейере …, а на проводе террористы».
Справка:
Рэпер Хаски, он же Дмитрий Кузнецов, родился в 1993 году в Улан-Удэ. Его тексты остросоциальны – в них он критикует власть и общее положение дел в стране. Известность пришла к музыканту с гимна советским панельным домам, в которых люди рождаются и умирают. Критики называют Хаски одним из самых интересных современных российских исполнителей, отмечая мрачность текстов, талантливые стихи и необычную манеру читки. Одним из первых и главных известных фанатов творчества Кузнецова можно назвать писателя Захара Прилепина. По его словам, Хаски однажды пытался «устроиться на работу к полевому командиру Мотороле», который погиб два года назад.