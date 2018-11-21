Пойманному на нарушении антидопинговых правил бобслеисту Зубкову разрешили оставить золотые медали Олимпиады. Но признают их только в России

Главе Федерации бобслея России Александру Зубкову разрешили оставить золотые медали Олимпийских игр в Сочи. Как сообщает РБК со ссылкой на «РИА Новости», такое решение принял 21 ноября Мосгорсуд, удовлетворив иск спортсмена к Спортивному арбитражному суду (CAS).

Отмечается, что в своем иске Зубков настаивал, что решение Спортивного арбитража противоречит «публичному порядку России».

Напомним, Международный олимпийский комитет в конце 2017 года в общей сложности лишил российскую сборную 4 золотых, 8 серебряных и одной бронзовой медали Олимпиады в Сочи. В их числе две золотые медали были на счету Зубкова. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) снял с него запрет на пожизненное отстранение от Олимпийских игр, но оставил в силе аннулированные результаты Сочи-2014.