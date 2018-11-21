Жители Металлостроя ищут двух детей, которые пропали, не дойдя до школы

Двух учащихся начальной школы ищут в посёлке Металлострой Колпинского района Петербурга вечером 21 ноября. Около 8:30 они ушли на занятия, но одноклассники с учителями их так и не увидели.

Ориентировки на девятилетнего мальчика и его десятилетнего друга появились в группе «Вечерний Металлострой».

Сообщается, что заявление в полицию уже написано, теперь родственники и знакомые пропавших собирают добровольцев, чтобы прочесать окрестности.

Не исключено, что мальчишки решили прогулять школу и отправились на поиски приключений. Алексей Шелков, один из тех, кто занимается поиском, рассказал «Фонтанке», что детей якобы видели около 4 часов дня у ТРЦ «Порт Находка» в Рыбацком. Очевидец рассказал, что они попросили у него мелочь, после чего убежали в сторону метро.

В данный момент полиция и родственники пропавших проверяют всю поступившую им информацию.