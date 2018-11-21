Суд подтвердил неправомерность штрафа ГАТИ за парковку в Пулково

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд признал правомерной отмену штрафа Государственной административно-технической инспекции, назначенного управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной Столицы» (ВВСС) за строительство парковки без ордера ведомства. Об этом сообщили «Фонтанке» в компании 21 ноября.

23 мая текущего года вблизи аэропорта открылась первая очередь краткосрочной бесплатной стоянки. После этого ГАТИ оштрафовала «Воздушные ворота Северной столицы» за самовольное производство работ. По мнению ведомства, они к тому же не отвечали требованиям безопасности из-за отсутствия ограждения и информационного щита. Компании был назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.

Но ВВСС оспорила штраф. Управляющая компания взяла на себя обязательство создать парковку к Петербургскому международному экономическому форуму. Работы начались после получения от города участка в аренду. Если бы компания стала дожидаться ордера ГАТИ, то не смогла бы завершить строительство в предписанный срок. А августе суд согласился с доводами истца и признал штраф ГАТИ незаконным.

Апелляционная инстанция оставила это решение в силе.